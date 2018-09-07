Законопроект о переносе выборов внесен в Госдуму

Москва, , 18:34 — REGNUM Законопроект о переносе единого дня голосования внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Предлагается перенести выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля.

Такой подход, по мнению авторов, позволит обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан.

Одновременно предлагается привести к единообразию дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Кроме того, устанавливается поощрительная мера для работников и обучающихся, проголосовавших на выборах, в виде предоставления одного свободного дня от работы или учебы соответственно.