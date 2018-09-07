Россия и Мальдивские острова: пенсионная реформа и нищета

Илларион Гирс, , 19:42 — REGNUM

Пускай бедны мы с вами,

Богатство —

Штамп на золотом,

А золотой —

Мы сами!

Роберт Бёрнс

Математика — таков ключевой пункт начатой премьер-министром Д. А. Медведевым и завершённой президентом В. В. Путиным общественной дискуссии по пенсионной реформе в России. Этот пункт присущ всем реформам постсоветского времени, став эдаким бюджетным сверхправилом, — цифры превыше всего.

Россия по конституции государство социальное — реликт достижений советской эпохи. Но на деле оно очень часто, увы, поступает антисоциально.

С одной стороны, В. В. Путин признаёт, что «пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны», что «мы перед ними в огромном долгу». А с другой, под благовидными предлогами, но, исходя из вышеупомянутого бюджетного сверхправила, пожилому поколению в должном отказывается.

Пенсионный фонд России — организационная условность и не более того. Почему формально ограниченная его наполняемость должна быть доводом для ограничения размеров пенсии?! Есть такая государственная задача — обеспечить людям достойную старость, а из какого бюджетного кармана, не имеет никакого значения.

В действительно социальном государстве недопустимо к вопросу определения размера пенсии подходить, отталкиваясь от суммы пенсионных взносов. В социальном государстве (не путать с капиталистическим) минимально достойные пенсии, образование и здравоохранение гражданам полагаются и должны быть обеспечены вне зависимости от материального положения получателя данных благ. Названные отрасли находятся вне сферы действия принципа, а тем более примата самоокупаемости. Торг здесь неуместен. Пенсии, образование и здравоохранение — это ключевые ценности, которые дороже денег.

Наиболее уязвимым местом готовящейся пенсионной реформы является отнюдь не возраст выхода на пенсию, а её размер. По мере роста средней продолжительности жизни возраст выхода на пенсию может и соответственно повышаться. Но нельзя считать справедливой такую возрастную планку выхода на пенсию, до которой среднестатистическому мужчине попросту не дотянуться, а если и дотянуться, то совсем ненадолго — я бы и тут хотел услышать в обращении из Кремля, что «так не пойдёт, конечно, — это неправильно», но там почему-то сочтено, что и так сойдёт.

Узаконенная бедность — таково пенсионное обеспечение сегодня в России. Без материальной поддержки со стороны своих родных и близких дедушки и бабушки России живут в беспросветной бедности и уже не столько живут, сколько доживают. Это позор современной России.

И ещё немного сравнения, эта правда глаза колет. Согласно открытым данным Пенсионной администрации Мальдив, базовая/минимальная пенсия у них составляет 2300 MVR (около 150 USD), что в переводе на наши рубли даёт сегодня не менее 10 тысяч рублей. Согласно открытым данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера, т. е. базовая/минимальная пенсия, например, в Московской области составляет 9527 рублей, а в Санкт-Петербурге — 8726 рублей. Надо также принять во внимание, что стоимость жизни на Мальдивах ниже, чем в России. Средняя пенсия на островах тоже выше российской, а ведь Мальдивы относят к разряду банановых республик, и они близко не располагают теми природными богатствами, которые имеются у России.

В завершении дискуссии о пенсионной реформе В. В. Путин заявил, что средняя пенсия в России к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей в месяц. Но главное здесь — не реформа, а инфляция. Ибо к 2024 году инфляция превратит 20 тысяч рублей в те же 14 144 рублей, что получает нынешний среднестатистический российский пенсионер. Без учёта этого обстоятельства великая цель, ради которой власть идёт против абсолютного консенсуса в обществе, перестаёт быть целью и быть великой. Поэтому пенсионная реформа открывает воистину мальдивские глубины в практике и перспективах социального государства в России. В зеркале этой реформы отражается отнюдь на пенсионная только проблема России, а проблема её социального государства и того, как оно выживает при капитализме. Об этом давно сказал в России всемирный научный авторитет:

«Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?!» — таким вопросом в 2011 г. задавался лауреат Нобелевской премии, академик Академии Наук СССР и Российской Академии Наук Жорес Иванович Алферов.

Разумный вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: Накопительная пенсионная система в России не заработает никогда