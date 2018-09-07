Прокуратура Петербурга предостерегла от попыток устроить «митинг на трубе»

Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга направила официальное предостережение организаторам митинга, который планировалось провести 9 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала. Эта акция в настоящий момент не разрешена властями города, ее инициаторам предложили провести митинг в Удельном парке.

Как сообщалось, массовую акцию по теме пенсионной реформы пришлось перенести в связи с коммунальной аварий на площади Ленина — здесь утром 6 сентября лопнула водопроводная труба большого диаметра, вызвав частичное перекрытие движения транспорта и проблемы с водоснабжением. На площади идут ремонтные работы, которые продлятся как минимум до 16 сентября.

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Прокуратура Санкт-Петербурга напоминает гражданам, что проведение публичного мероприятия на площади Ленина не согласовано, поскольку в сложившейся ситуации оно может угрожать жизни и здоровью граждан.

«В связи с возможным проведением мероприятия в нарушение действующего законодательства организаторам акции направлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

А всем остальным напомнили, что организация несанкционированного мероприятия и участие в нем влекут ответственность, предусмотренную законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, представители «Единой России» поддержали решение Смольного о переносе митинга с площади Ленина в Удельный парк. В то же время организаторы акции пока не подтвердили свою готовность провести акцию на предложенной площадке в парке.

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