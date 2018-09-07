Темы Тегерана-2018 с Эрдоганом и без Эрдогана

Сергей Шакарянц, , 19:29 — REGNUM

При всех виражах судьбы, крупнейшее событие сентября общемирового значения уже имело место — саммит президентов Ирана, России и Турции в Тегеране. Когда данный материал будет опубликован, многие даже по косвенным фактам и заявлениям уже самостоятельно смогут определить, что именно и в каком русле обсуждали Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в иранской столице, хотя вроде бы повестка дня ясна априори — Сирия и послевоенные перипетии в Сирии. А это никто и не скрывал — даже во время предыдущего саммита трёх президентов, как никто и не скрывал, что следующий этап по Сирии пройдёт именно в Иране, причём — настаиваем, что Эрдоган знал об этом ещё весной, когда оккупировал Африн — в изменившихся условиях, когда Иран и Россия в унисон требуют ухода турецких военных, а также военных из всех других стран, которые вторглись в Сирию без одобрения официального Дамаска. Пока, в течение 7 сентября, мир получал всё новые и новые доказательства полного и безоговорочного взаимодействия Ирана и России. Именно так — а никак не трёхстороннего формата. Обратим внимание — В. Путин и его делегация прибыли в Тегеран. А в это время, и тоже 7 сентября, спикер Мажлеса (парламента) Ирана Али Ардашир Лариджани прибыл в Россию для участия во встрече российско-иранской межпарламентской комиссии. А за сутки до 7-го числа замминистра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Голам Хоссейн Дехган и замглавы МИД России Сергей Вершинин в Москве на площадке международной конференции по противодействию поставкам оружия террористам встретились отдельно и «изучили пути сотрудничества в различных областях, в частности в борьбе с терроризмом» (IRNA).

Как мы видим и как можно предположить, эпизоды ирано-российских отношений в связи с приездом г-на Лариджани в РФ и в связи с переговорами между господами Вершининым и Дехганом абсолютно исключают участие турок. Но в то же время — это явно логические продолжения трёхстороннего саммита от 7 сентября в Тегеране, хотя и только в части ирано-российского взаимодействия. А оно, это взаимодействие, Сирией не ограничивается. После подписания в августе Каспийской конвенции любой эксперт обязан всегда рядом с Сирией уже упоминать и Прикаспий, и всё Закавказье, поскольку регион Прикаспия — это не только каспийские побережья России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана. Это регион гораздо шире. А вот зачем Ирану и России нужна Турция — тоже ясно. И министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (4 сентября) не скрывали, что в Тегеране вопрос по ситуации в зоне деэскалации в Идлибе станет одним из главных на повестке дня саммита РФ — Турция — Иран. «Нет, пока не могу рассказать, какие будут предложения от России на саммите в Тегеране. Состоится обсуждение трёх президентов, и они сделают заявление по итогу этих обсуждений», — сообщил Песков представителям СМИ. Но мир знает, что уже начиная с 3−4 сентября российские военно-космические силы (ВКС), в очередной раз отразив попытки атак беспилотниками своей базы «Хмейми» (безусловно, вылетавшими со стороны Идлиба), «работают» по позициям и складам, по технике и лагерям исламистских боевиков в этой зоне десэскалации. Шум идёт — спасу нет, как говорится. Германия «обеспокоена», Турция — само собой, а как же? «Утюжат» российские пилоты не кого-то, а именно протеже Анкары в этой зоне деэскалации, как бы себя ни называли эти бандформирования. США и Франция грозят ударами по Сирии, Израиль и без угроз в очередной раз, «найдя иранские ракеты», нанёс удары по сирийской армии и ополченцам. Словом — всё как всегда.

Из скромных определений Лаврова и Пескова ясно, что тандем Путин — Роухани ставит целью «дожать» Эрдогана и выбить из него несопротивление «зачистке» провинции Идлиб от исламистов. А в дальнейшем (что неизбежно и будет логически оправдано) — выбить от турецкого президента полную капитуляцию по Сирии, да и по Ираку. Означает — турецкие войска и протурецкие иррегулярные формирования «оппозиции» отступают изо всех местностей Сирии и Ирака на территорию Турции. Интересный фотографический нюанс от агентства (государственного) IRNA — на опубликованных фотографиях прибытий турецкого президента (он прибыл немного раньше Путина) и российского президента разительно ощущается разница. Иранцы — ещё те мастера нюансово передать закодированную информацию. И вот мы видим — Эрдогана прямо на трапе самолёта встречают… двое. А далее лицезреем — Путина на трапе не встречают, зато на земле его ждут десятки лиц, иранских и российских представителей, охранников и т.д. Далее приводятся слова министра энергетики Ирана Реза Ардеканяана и помощника президента России Юрия Ушакова. И мы узнаём, что турецкого президента не будет при обсуждениях «различных аспектов двустороннего сотрудничества» — т. е. ирано-российского, что понятно. А также — «ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), с учётом выхода США из этой сделки», что уже не совсем понятно, ибо Эрдоган, в принципе, публично осудил США за это решение и выражал готовность поддержать Иран. Турецкий президент «нужен» господам Роухани и Путину, помимо вопроса Идлиба, ещё только для одного дела — «проблемы ожидаемых провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия». Подчёркнём — такое впечатление складывается, когда знакомишься с тем, как освещали 7 сентября иранские официозные СМИ факт прибытия Эрдогана и Путина в Иран.

К моменту написания данного материала уже было известно, что состоялись встречи и переговоры в форматах Роухани — Эрдоган и Роухани — Путин. Конечно, без особых подробностей. Далее — уже двусторонняя встреча Путин — Эрдоган. Известно также, что сам саммит трёх президентов начался с их вступительных заявлений в присутствии прессы, затем дискуссия продолжалась в закрытом режиме. Но вот что вызывает особый интерес, и в дальнейшем, думается, будет необходимость вернуться к вопросу о пребывании Владимира Путина в Иране в сентябре 2018 г. С 6 сентября российский и иранский официозы громогласно анонсировали, что во время нахождения в Тегеране глава России обязательно «на полях саммита по Сирии проведёт отдельные переговоры с верховным лидером ИРИ аятоллой Хаменеи». Тот же помощник российского президента Ю. Ушаков, говоря о темах, которые планируется обсудить с иранским верховным лидером и с президентом Роухани, нового ничего не добавил: «тут и Сирия, и различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), с учётом выхода США из этой сделки». Но вот ведь незадача — сам Путин-то является одним из немногих лидеров иностранных государств, которых аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи принимает больше чем один раз. По разной статистике, у Путина и аятоллы Хаменеи это будет третья или четвёртая встреча. И не следует кривить душой — на Востоке встречи такого уровня более чем дважды уже означают, что мы видим дружбу между лидерами Ирана и России. Тем более учитывая, какой ценный подарок привозил Путин для аятоллы Хаменеи во время их встречи в 2015 г. Так что очень даже стоит хотя бы попытаться просчитать, вокруг каких именно материй и сложных вопросов аятолла Хаменеи и российский президент обменяются мнениями в сентябре 2018-го.

На минуту отойдём от Сирии и связанных с нею проблем. По крайней мере, объявлялось, что тоже в сентябре президент России ожидает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Более того, Путин также собирается побывать и в Азербайджане. Нет смысла скрывать, что ситуация в Закавказье — общая «головная боль» и Ирана, и России. И нет смысла скрывать, что по ряду вопросов и проблем в Тегеране и Москве сильно недовольны заигрышами властей Армении и Азербайджана с внерегиональными странами и «силами». Ни Москва, ни Тегеран не забыли, как в апреле 2016-го Азербайджан, по сути, ударив Иран и Россию «по тылам», развязал неспровоцированную агрессию против Республики Арцах-НКР, и наиболее тяжёлой ситуация была именно неподалёку от северных границ Ирана — «непонятный» обстрел приграничного иранского села Хода-Офарин тому доказательство. Вот вам и ещё один щепетильный вопрос, который Иран и Россия уж точно обсудят «на двоих», а не «на троих», т. е. исключат турецкого президента из диалога. Почему — тоже ясно. В апреле 2016-го Тегеран и Москва почти открытым текстом «поставили на вид» Эрдогану за подстрекательские действия Турции в тех четырёхдневных военных действиях. Во всяком случае, из аппарата аятоллы Хаменеи в конце апреля 2016-го предупредили, что если Анкара не одумается и не остановится, то Иран пересмотрит свои отношения с Турцией по всем вопросам и сферам. Восток дело тонкое — угроза сработала, Эрдоган тогда бросился восстанавливать контакты с Тегераном и Москвой, правда, только в связи с Сирией.

Но и Сирия — узелок, который столь же важен для Ирана и России, сколько и Закавказье, и Прикаспий, и Средняя Азия с Афганистаном. Так, 7 сентября иранские СМИ сообщали, что американское издание The Foreign Policy опубликовало материал Елизаветы Цурков, в котором сообщается, что Израиль тайно вооружал и финансировал по меньшей мере 12 группировок антиправительственных боевиков на юге Сирии, которые препятствовали проиранским силам занять позиции вблизи израильской границы в течение последних нескольких лет. Израиль осуществлял военные поставки боевикам, в том числе винтовки, пулемёты, миномёты и транспортные средства. Израильские спецслужбы использовали для поставок оружия те же маршруты, что и для доставки гуманитарной помощи жителям юга Сирии. Цитата: «По словам сирийских боевиков, Израиль также выплачивал гонорары боевикам в размере около $75 в месяц, а также предоставлял финансовые средства для покупки вооружений на сирийском «чёрном рынке». Израиль пытался сохранить свои отношения с антиправительственными боевиками в тайне. Но когда израильтяне бросили большинство своих марионеток во время продвижения сирийской армии и её союзников на юг Сирии, эвакуировав лишь некоторых главарей и членов их семей, полевые командиры предоставили The Foregn Policy подробные сведения о действиях Израиля. Один из лидеров боевиков в провинции Деръаа Абу Халед констатировал, что полагаться на Израиль было ошибкой. При этом он угрожающе отметил: «Поверьте мне, Израиль пожалеет о своём молчании по поводу того, что произошло на юге Сирии. Мы в нашем городе и соседних городах неохотно примирились с режимом, но это примирение повлияет на Израиль в ближайшем будущем». «Израиль преподал нам урок, который мы не забудем», — заявил один из боевиков». И мы смело утверждаем: аятолла Хаменеи поговорит с Путиным и о закулисной роли Израиля в сирийской трагедии. Иран прекрасно осведомлён о повышенной частоте контактов российского руководства с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Хочется того Израилю и России или нет, но аятолла Хаменеи не обойдёт стороной эту проблему.

Ещё один пункт, на который мы обращаем внимание, даже не зная, как будет развиваться ситуация после 7−8 сентября. Поскольку сведения об этом просочились в СМИ также в день начала тегеранского саммита трёх президентов, то данная информация также станет (в той или иной форме) объектом обмена мнениями между Ираном и Россией. Президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому, американские военные подразделения останутся в раздираемой войной Сирии на неопределённый срок, «отчасти в качестве средства давления на Иран для выхода его советников из этой страны». В начале этого года Трамп огласил возможность выхода американцев из Сирии. Как сообщала влиятельная ливанская газета Al-Akhbar, США предложили свой полный уход из Сирии «в обмен на иранский выход из Южной Сирии». Но сейчас в статье The Washington Post говорится, со ссылкой на высокопоставленных чиновников госдепартамента США, что президент принял новую стратегию, которая заставит военные силы США оставаться в Сирии в обозримом будущем. (В настоящее время в Сирии развернуто около 2200 солдат, в основном советников, США, но это — официальные данные американцев, иные источники ещё в 2016−17 гг. указывали, что число американских военных превышает 5 тыс. человек). Расширение американского военного развёртывания в Сирии является частью нового плана по продвижению американских целей в этой арабской стране, включая удаление иранских войск и поддерживаемого Ираном движения «Хезболлах» со всей территории Сирии. Сначала вооружённые силы США были развёрнуты в восточной части Сирии в рамках более широких усилий под предлогом борьбы с террористической организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поскольку кампания против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заканчивалась, пять месяцев назад президент США поддержал полный вывод американских войск из страны. Однако теперь, как сообщается, администрация Трампа переопределила цель миссии развёртывания США в Сирии, включив в неё удаление иранских сил, а также создание стабильного правительства в Сирии, пишут The Washington Post. «Новая политика заключается в том, что мы больше не выходим к концу года, — заявил представитель госсекретаря США Майка Помпео по сирийским делам Джеймс Джеффри. — Это означает, что мы не торопимся», — сообщало израильское информагентство Arutz Sheva 7.

Итак, мы видим следующую ситуацию: руками той же России США обманули Иран и Сирию, а мы ещё должны всё описанное «помножить» на то, что 6 сентября посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью изданию Israel Hayom («Израиль сегодня») сделал ряд скандальных заявлений, вообще-то неподобающих его дипломатическому рангу. Фридман выразил убеждение, что израильская сторона сохранит за собой сирийские Голанские высоты навсегда, и это «можно рассматривать как явный намёк на поддержку Соединёнными Штатами притязаний Израиля на это стратегическое плато, захваченное у Сирии в ходе войны 1967 года», отмечало английское агентство Reuters. Фридман допустил, что США рассмотрят вопрос о признании суверенитета Израиля над Голанами в будущем. «Лично я не могу представить ситуацию, при которой Голанские высоты будут возвращены Сирии. Признаться, я не могу представить ситуацию, при которой Голанские высоты не останутся частью Израиля навсегда», — сказал он в беседе с Israel Hayom. По словам Фридмана, президент Сирии Башар аль-Асад «меньше кого бы то ни было заслуживает такого вознаграждения», как контроль над Голанскими высотами. Отвечая на вопрос, может ли администрация Дональда Трампа в будущем рассмотреть вопрос о признании суверенитета Израиля над Голанами, Фридман сказал: «Да, это определённо возможно. Это определённо может произойти». Странно, что при этом США воспротивились, допустим, «захвату» со стороны Югославии сугубо сербских земель, к тому населённых преимущественно сербами и другими православными, во время югославских войн 90-х гг. Напомним ещё раз, Израиль оккупировал Голанские высоты, часть сирийской территории, по итогам «шестидневной войны» 1967 г. Этот район общей площадью около 1200 кв. км все прошедшие 50 лет с лишним лет формально продолжает оставаться за Сирией. Восстановление юрисдикции и реального контроля Дамаска над Голанами после 1967 г. выступало одним из общеарабских требований к Израилю. И вот — откровенно произраильская, просионистская наглая позиция по вопросу территориальной целостности Сирии. И как тут не сказать — что ж вы, американцы, выродочно и ублюдочно держитесь за территориальную целостность, будь то Азербайджана, Грузии, Украины или Молдавии? Разве тот же Путин вам в 2008-м в связи с сербским краем Косово и Метохия не сказал, что подобного рода вопросы должны решаться как-то во взаимосвязи и с учётом изменяющихся исторических условий?

Тут уж даже — и не политика двойных стандартов, а вообще отсутствие политики как таковой, один лишь чистоган с упором в пользу процветания и благоденствия сионистских программ «переустройства мира». Подчинённость политики США в отношении целого ряда государств, а то и — всего остального мира, именно программам и интересам Израиля — это, увы, сегодняшняя реалия. Пока нет нужды проводить параллели между согласованным курсом США-Израиля в отношении Сирии и Ирака с не менее согласованным курсом США-Израиля и у нас в Закавказье. Но это — такая же аксиома, как и то, что вся политика США после 1948 г. на Ближнем Востоке была подчинена только и только защите и усилению Израиля, в ущерб остальным государствам и нациям данного региона. А Турция долгие десятилетия является младшим партнёром тандема США-Израиль в мусульманском мире, что и подтвердили антитеррористические войны в Ираке и Сирии на протяжении 2014−18 гг.

Мы считаем нужным также довести до сведения читателей, что многими, возможно, даже и в России, недооценивается фактор того, что вооружённые силы и иные военные и полувоенные формирования Ирана — это живая и постоянно усиливающаяся сила на Ближнем Востоке. И когда эта категория элит Ирана говорит о готовности взять на себя даже решение проблем промышленности и сельского хозяйства (главком иранского народного ополчения «Басидж» генерал Голамхоссейн Гейбпарвар — 5 сентября на конференции в Тегеранском университете) или — даже управления всей «экономикой Сопротивления» (тот же генерал Гейбпарвар, 2 августа), то мир должен понять: иранские военные не только свои внутренние проблемы будут решать, исходя из принципа дисциплинированности и неотвратимой обязательности исполнения военных приказов. А когда военная элита Ирана в какой-то мере, допустим — в рамках разрешения от аятоллы Хаменеи, предпринимает интереснейшие инициативы на внешнеполитической арене, то это — сигнал о том, что переговоры с Ираном в стиле «уговоров» практически бесполезны.

В этом плане то обстоятельство, что министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами и российские военные командиры, дислоцированные в Сирии, 6 сентября обсудили ситуацию с оперативными зонами и координацию между сирийской армией, фронтом сопротивления и российскими силами для повышения эффективности борьбы с террористическими группами, становится региональной доминантой — по крайней мере, в плане вопросов о Сирии и Ираке. Во время встречи командующий контингентом российской армии в Сирии представил доклад о последних событиях в войне с террористами в стране, сообщал иранский ресурс Fars News. Подчеркнём — не своему, не российскому высшему командованию, а — иранскому министру обороны. Помните, что Восток — дело тонкое? То-то… Генерал Хатами, со своей стороны, сказал, что победы в Сирии ещё не достигнуты, бои не завершены, и отметил: «Операции должны продолжаться в полной координации, а достижения, достигнутые в военной области, должны активно поддерживаться на других аренах». Он добавил, что опыт, полученный в результате сотрудничества и координации в Сирии, следует использовать в качестве образца для подражания для установления мира и стабильности в регионе и на других театрах потенциальных военных действий, заявив: «Встреча в Астане является одним из успешных опытов на политическом уровне для решения этой кризисной проблемы, и мы подчеркиваем продолжение и укрепление этого процесса».

После этого, и тоже 6 сентября, иранские СМИ распространили сообщение о том, что глава минобороны ИРИ генерал Хатами также планирует в ближайшем будущем посетить Китай с официальным визитом в рамках усилий по укреплению военных связей Тегерана и Пекина. Он возглавит высокопоставленную делегацию в своей поездке в Китай, министр был официально приглашён его китайским коллегой, сообщало иранское информагентство Tasnim News. Министр обороны Ирана планирует встретиться с рядом китайских военно-политических и государственных чиновников и обсудить последние события в регионе и мире. Будучи секретарём целевой группы, ответственной за развитие Макранского побережья Ирана, бригадный генерал Хатами также встретится с рядом китайских экономических чиновников. В связи с этим Tasnim News напомнило, что Иран и Китай имеют тесные дипломатические, экономические, торговые и энергетические связи, а в последние годы развивают свои военные отношения. Ещё в ноябре 2016 г. министры обороны Ирана и Китая подписали в Тегеране соглашение об укреплении оборонного сотрудничества между двумя странами, и т.д., и т.п.

Согласимся, что вопрос взаимодействия иранских и российских военных в Сирии, или — вопрос военного сотрудничества (Ирана и России) с Китаем — это вполне те вопросы, о которых могли бы поговорить тет-а-тет аятолла Хаменеи и российский президент Путин. Эта конфигурация «большого евразийского» военного сотрудничества и взаимодействия, если уж говорить начистоту, не просто актуальна. Она крайне перспективна — и вот почему. Мало кто, наверное, помнит, что в декабре 2017 г. иранское агентство Mehr News, со ссылкой на сеть «Аль-Каутр», буквально взорвало международное информационное пространство Евразии сообщением о том, что «Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия (!!!) создают объединённые военные силы под названием «Объединённая армия тюркского мира — Евразийские военные силы». Согласно сообщению, ещё в 2013 г. тюркский мир разработал план совместных военных сил: Евразийские военные силы, по примеру миротворческих сил ООН, которые якобы будут защищать безопасность в регионе. Особую роль в создании Евразийских военных сил будет играть турецкая жандармерия. Особо отмечается, что, поскольку Монголия сократила часть своей армии, которая должна была присоединиться к «военным силам со статусом евразийских сил безопасности», план был отложен на некоторое время, но теперь вновь началось формирование «Объединённой армии тюркского мира». «Силы начнут свою деятельность в 2018 г. Миссия их состоит в поддержании мира и безопасности в регионе и обмене информацией, военным опытом и опытом безопасности между ВС государств-членов», сообщало Mehr News.

Надеемся, что теперь понятно, почему ни Иран, ни Россия и, тем более, ни Китай никогда не будут до конца доверительными по отношению к Турции. Да и — по отношению к Азербайджану, Киргизии и Монголии. Казалось бы, сообщения прошлогоднего декабря от агентства Mehr News не слишком уж тесно связаны с Тегеранским саммитом сентября 2018-го и сирийскими проблемами. Но всё зависит от того, кто и в какой системе геополитических координат рассматривает триединое стратегическое сотрудничество США, Израиля и Турции по Сирии-Ираку, с тем, что не предаётся амнезии факт наличия в Сирии-Ираке местных тюрок — туркоманов, многократно уже доказывавших, что они — пятая колонна Турции на Ближнем Востоке. О противомерах далеко идущим планам стратегического «тримарана» США-Израиль-Турция и на Ближнем, и на Дальнем Востоке (почему бы нет?..) — это вполне то, что кулуарно обсудили аятолла Хаменеи и Владимир Путин. Благо что иранские и российские генералы друг от друга, по крайней мере, на Ближнем Востоке, секреты более не скрывают.