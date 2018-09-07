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По вине России Украина нападет во время выборов в Донбассе — депутат Рады

Политика

Ирина Геращенко заранее обвинила РФ в эскалации конфликта из-за выборов в ДНР

Киев, 7 сентября 2018, 18:26 — REGNUM  Выборы главы ДНР спровоцируют новый виток войны в Донбассе, заявила народный депутат Верховной рады, вице-спикер Ирина Геращенко 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Именно решение о проведении псевдовыборов в «оккупированном» Донбассе в ноябре 2014, принятое в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования, привело к серьезному обострению ситуации на фронте, эскалации конфликта, тысяч убийств украинцев — гражданских и военных, новых жертв, трагедии в Донецком аэропорту и под Дебальцево… Ситуация повторяется», — уверяет Геращенко.

Напомним, 11 ноября 2018 года состоятся выборы нового главы Донецкой Народной Республики, который займет пост взамен убитого Александра Захарченко.

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Отметим также, что трагедию в Донецком аэропорту, котлы под Дебальцево, Иловайском и в других населенных пунктах ДНР спровоцировали не выборы, а действия украинских военных против населения, не признавшего результатов государственного переворота в Киеве.

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Война в Донбассе
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