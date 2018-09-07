Раненый министр доходов ДНР Тимофеев покинул территорию республики

Донецк, , 18:09 — REGNUM Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев, который получил ранения при покушении на главу ДНР Александра Захарченко, покинул территорию республики. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в интервью РИА Новости.

Напомним, что 31 августа в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР прогремел взрыв, в результате которого погибли глава республики Александр Захарченко и его охранник. Тимофеев при этом получил тяжелые ранения.

По данным правоохранительных органов ДНР, за террористическим актом, в результате которого погиб глава республики, стоит Киев.

По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, министр Тимофеев сегодня покинул территорию республики. По какой причине — не уточняется.