Пятница, 7 Сентября 2018 года
19:13:17 МСК

Раненый министр доходов ДНР Тимофеев покинул территорию республики

Политика

Александр Тимофеев получил ранения в результатет террористического акта, при котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

Донецк, 7 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев, который получил ранения при покушении на главу ДНР Александра Захарченко, покинул территорию республики. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в интервью РИА Новости.

Напомним, что 31 августа в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР прогремел взрыв, в результате которого погибли глава республики Александр Захарченко и его охранник. Тимофеев при этом получил тяжелые ранения.

По данным правоохранительных органов ДНР, за террористическим актом, в результате которого погиб глава республики, стоит Киев.

По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, министр Тимофеев сегодня покинул территорию республики. По какой причине — не уточняется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить