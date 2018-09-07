Володин предложил создать комиссию по сотрудничеству с парламентом Вьетнама

Москва, , 17:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом предложил создать межпарламентскую комиссию по сотрудничеству с парламентом Вьетнама, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

«Формат уже апробирован, и его можно было бы реализовать в рамках развития двусторонних отношений между парламентами», — сказал Володин.

Он отметил, что подобные комиссии созданы в рамках сотрудничества с парламентами Франции и Италии.

В ходе встречи Володин поддержал предложения Нгуен Фу Чонга по развитию межпарламентских связей, интенсификации работы в рамках комитетов, а также «групп дружбы».

«Вы предлагаете ровно тот подход, о котором мы неустанно говорим. Отношения должны носить конкретный характер… Поддерживаем предложение развития контактов в рамках профильных комитетов», — сказал он.

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