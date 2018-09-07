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Вячеслав Володин посетит Вьетнам

Политика

Это будет первый визит спикера Госдумы в страну

Москва, 7 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение посетить с визитом Вьетнам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

«С благодарностью принимаю приглашение посетить Вьетнам. Это будет для меня первый визит во Вьетнам», — сказал он в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.

Володин намерен реализовать приглашение вместе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ).

Политик передал приглашение спикера парламента Вьетнама посетить страны «в любое удобное время».

Читайте ранее в этом сюжете: Нгуен Фу Чонг передал Володину приглашение посетить Вьетнам

Читайте развитие сюжета: Володин предложил создать комиссию по сотрудничеству с парламентом Вьетнама

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