Вячеслав Володин посетит Вьетнам

Москва, 7 сентября 2018, 17:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение посетить с визитом Вьетнам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.
«С благодарностью принимаю приглашение посетить Вьетнам. Это будет для меня первый визит во Вьетнам», — сказал он в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.
Володин намерен реализовать приглашение вместе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ).
Политик передал приглашение спикера парламента Вьетнама посетить страны «в любое удобное время».
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