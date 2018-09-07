Вячеслав Володин посетит Вьетнам

Москва, , 17:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение посетить с визитом Вьетнам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

«С благодарностью принимаю приглашение посетить Вьетнам. Это будет для меня первый визит во Вьетнам», — сказал он в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.

Володин намерен реализовать приглашение вместе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ).

Политик передал приглашение спикера парламента Вьетнама посетить страны «в любое удобное время».

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