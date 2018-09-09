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В Белгородской области стартовала масштабная избирательная кампания

Политика

Жителям региона предстоит выбрать депутатов представительных органов самоуправления

В Белгородской области стартовала масштабная избирательная кампания
Лобачев Владимир
Белгородская крепость. XVII век. Реконструкция А. И. Ильина.

Белгород, 9 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  В Белгородской области в единый день голосования, 9 сентября, в 8:00 начал работу 1081 избирательный участок.

В регионе одновременно проходят выборы почти двух тысяч депутатов представительных органов самоуправления, среди которых депутаты областной думы и Белгородского городского совета.

На 39 мест в Белгородском городском совете претендуют почти 600 человек. Из них 27 избираются по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам. За места в горсовете будут бороться представители партий «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Патриоты России», «Коммунисты России», «Единая Россия», «Партия пенсионеров» и «Зелёные».

В списки избирателей внесены более 1,2 млн жителей Белгородской области.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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