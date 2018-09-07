Латвия: ассимилируйся или умри

Владимир Линдерман, , 17:46 — REGNUM

Вернувшись с летних каникул, депутаты сейма на первом же заседании выдали целый букет антирусских инициатив.

Самая впечатляющая — поправки к Закону о труде, предложенные депутатами неонацистского «Национального объединения». Приняты они пока в первом чтении, но, учитывая, что все депутаты правящей коалиции проголосовали «за», сомнений в их дальнейшем успешном продвижении нет. Цель поправок — обеспечить представителям титульной нации преимущества при трудоустройстве. Естественно, в ущерб русским.

Работодателю будет запрещено требовать от работника владения русским языком. В свою очередь, работнику предоставлено право не общаться с жителями Латвии (сюда входят граждане и неграждане Латвии, а также лица, получившие в Латвии вид на жительство) по-русски. Таким образом, латышская молодежь, уже много лет не изучающая русский язык в школах, получает бонус на рынке труда.

Наивные люди, верящие в «невидимую руку рынка», надеются, что на практике закон работать не будет. Поскольку работодателям это невыгодно, они найдут тысячу уловок, чтобы не принять на работу или уволить человека, не желающего общаться с клиентами по-русски.

Однако авторы поправок предусмотрели такую ситуацию. Если работник сочтет, что его дискриминируют за незнание или неиспользование русского языка, он сможет пожаловаться в соответствующую инстанцию. Причем, говоря юридическим языком, бремя доказывания возложено на работодателя. Ему придется отвечать на неприятные вопросы, писать объяснительные, искать свидетелей своей правоты и проч. Мало кто из работодателей готов к таким хлопотам.

В Латвии при всей остроте политического противостояния между латышами и русскими бытовые конфликты на национальной почве случаются редко. После принятия поправок ситуация может измениться. Скажем, и раньше бывало, что латышские врачи отказывались общаться с пациентами по-русски. Но это были, скорее, эксцессы, исключения из правила. Закон все-таки защищал пациента, теперь он будет на стороне врача-националиста.

Другая группа поправок, принятая уже в третьем, окончательном чтении, касается Закона о государственном флаге.

До сих пор охраняемым государственным символом считался государственный флаг как таковой. Отныне к нему приравнены декоративные варианты флага (например, красно-бело-красная лента, которую прикалывают к одежде) и даже его изображения. За надругательство или проявление открытого неуважения к государственному символу предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.

Коротко напомню историю активиста русского движения, моего товарища Евгения Осипова. В 2013 году он в своем посте в Facebook назвал красно-бело-красную ленточку «фигней» и «фенечкой» и поддержал свою дочь Дарью, которая вопреки давлению школьной администрации отказалась носить ленточку во время государственных праздников. Против Осипова был начат уголовный процесс, завершившийся его оправданием. Суд признал, что лента цветов государственного флага не является государственным символом.

Теперь будет иначе. Если директор русской школы распорядится об обязательном ношении учениками красно-бело-красной ленты, отказ может быть истолкован как проявление неуважения к государственному символу со всеми вытекающими последствиями. Думаю, в этом и состоит главный мотив принятия поправок. Детей из русских семей хотят заставить не только учиться, а значит, и думать на латышском языке, но и хотят им привить безусловную лояльность латышским национальным символам. Ассимилируйся или умри (будешь наказан, станешь изгоем).

К слову, парламентская фракция партии «Согласие» единодушно проголосовала за поправки к Закону о государственном флаге.

Внесены также изменения в Закон о национальной безопасности. На территории Латвии запрещены любые военные учения и игры, имитирующие боевые действия, кроме тех случаев, когда они организованы государственными структурами.

Главными жертвами запрета станут игроки в страйкбол, давно подозреваемые Полицией безопасности в готовности перейти на сторону врага в случае внешнего вторжения, но не только. Внимания спецслужб наверняка удостоятся и организаторы детского досуга, игр в стиле советской «зарницы».

Можно потешаться над комичным «укреплением обороноспособности», но эти меры логично вытекают из общей государственной политики. Градус антироссийкой истерии надо постоянно поддерживать на высоком уровне. Кроме того, в сфере негосударственного, скажем так, мужского досуга (спорт, туризм, военные игры) преобладают русские. Даже ненастоящее оружие в руках «пятой колонны» вызывает страх.

И по этому вопросу фракция «Согласия» монолитно (кроме одного депутата) голосовала за запрет. Тем самым признав, что «российская угроза» — это не пропагандистская выдумка, а самая что ни на есть реальность. Охотясь за голосами латышей, партия, имеющая репутацию «пророссийской», достигла небывалых высот цинизма.

Поправки к Закону о нацбезопасности одобрены во втором чтении, но нет ни малейших сомнений, что и третье чтение пройдет как по маслу.