Нгуен Фу Чонг передал Володину приглашение посетить Вьетнам

Москва, , 17:43 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг передал приглашение спикеру Госдумы Вячеславу Володину посетить Вьетнам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

«Мы надеемся, что вы сможете в ближайшее время посетить Вьетнам. Мы будем ждать вас в любое удобное вам время», — сказал Нгуен Фу Чонг.

С российской стороны во встрече принимают участие первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатор депутатской группы по связям с парламентом Вьетнама Леонид Калашников, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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