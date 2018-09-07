«Символично, что своим представителем Путин назначил именно Голикову»

Москва, , 17:40 — REGNUM Обсуждение пенсионной реформы в РФ носило общенародный характер, считает председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Об этом он заявил 7 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Обсуждение носило общенародный характер, — сказал он. — Люди говорили о том, что их волнует, и президент, услышав всех, сказал своё мнение. Подвёл итог этой дискуссии. Всё в поправках, которые внёс президент, — это как раз те темы, которые мы обсуждали. В эту тему вовлечены все уровни власти. Все регионы сказали, что «мы сохраним не только федеральные льготы, но и те, которые у нас были». Для меня абсолютно символично, что своим специальным представителем президент назначил не кого-то, а [зампреда правительства РФ Татьяну] Голикову. Это человек, который человеческие страдания, боль и волнения принимает как свои».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Как уточняет пресс-служба Кремля, российский лидер внёс поправки к проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в целях установления дополнительных соцгарантий тем гражданам страны, в отношении которых предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста.

Зампреда правительства РФ Татьяну Голикову Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении парламентом указанных вопросов.