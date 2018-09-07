«Серый кардинал» Екатеринбурга потерял пост первого вице-губернатора

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В департаменте информполитики Свердловской области официально подтвердили информацию о том, что должность первого вице-губернатора — руководителя администрации главы региона сокращена. Вместо неё введена должность руководителя администрации губернатора.

Губернатор Евгений Куйвашев уже подписал соответствующий указ.

Исполнение обязанностей руководителя администрации возложено на Азата Салихова. Таким образом, Владимир Тунгусов, который занимал пост первого вице-губернатора с 19 мая 2016 года, остался не у дел.

Тунгусов с 1997 по май 2016 года был вице-мэром Екатеринбурга. Его называли «серым кардиналом» столицы Среднего Урала. И не мудрено — он действительно сумел обрести колоссальное влияние на процессы в Екатеринбурге. Без его санкции за последние 15 лет не был реализован ни один крупный городской проект.

По мнению некоторых наблюдателей, звезда этого сильного политика уже закатилась.

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