Голикова напомнила о том, как именно президент поправил пенсионную реформу

Москва, , 17:39 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на то, какие именно поправки внёс глава государства в законодательные акты, связанные с назначением пенсий. Сделала она это 7 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Я остановлюсь на ключевых поправках, которые имеют решающее значение, — сказала Голикова. — Первое — сокращён возраст выхода на пенсию по сравнению с тем проектом, который внесло правительство для женщин. Второе — впервые в пенсионном законодательстве введена льгота для женщин, которые имеют трёх и четырёх детей. Введён специальный переходный период для тех возрастов, которые сейчас должны были столкнуться с изменениями, касающимися пенсионного возраста».

Следующая тема, на которую обратила внимание Голикова, касается сельских жителей, то есть людей, которые имели достаточно большой стаж работы в сельской местности.

«Им с 1 января устанавливается льгота по увеличению на четверть фиксированной части пенсии, — сказала вице-премьер. — Речь также идёт о поправках в налоговое законодательство, которые предполагают, что льготы по земле и недвижимости сохраняются не в пенсионном возрасте, а фиксируется конкретный возраст. Также есть ряд поправок, которые касаются рынка труда и установления гарантий занятости. Это поправка в уголовное законодательство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова назначена официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации поправок к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».