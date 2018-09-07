Состояние украинского «политзаключенного» Олега Сенцова в норме

Киев, , 17:38 — REGNUM Состояние здоровья Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме за терроризм, не ухудшилось, сообщила в официальном письме уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Письмо опубликовала её украинская коллега Людмила Денисова 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Сенцов отказался от госпитализации в больницу города Лабытнанги, сославшись на удовлетворительное состояние здоровье и условия содержания. Ему продолжают колоть внутренние инъекции и выдают питательную смесь.

«Но мы все хорошо знаем истинную причину его отказа. Поскольку в городской больнице к нему относятся ужасно. Ему не оказывают должной медицинской помощи и давят психологически», — описала ужасы российской тюрьмы украинский омбудсмен.

Напомним, Олег Сенцов, которого украинская пропаганда считает «политзаключенным» объявил голодовку 14 мая 2018 года. На данный момент он «проголодал» почти треть года.

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