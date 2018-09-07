Нгуен Фу Чонг: РФ несмотря ни на что остается всеобъемлющим партнером

Москва, , 17:26 — REGNUM Россия несмотря ни на что остается всеобъемлющим партнером для Вьетнама. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Хочу заверить, что несмотря ни на какие перемены в мире последовательным остается курс нашей партии и правительства на укрепление связей с РФ, на усиление сотрудничества с Россией во всех сферах. Для нас РФ остается всеобъемлющим стратегическим партнером, а также стратегическим выбором по сотрудничеству. И невозможно отрицать роль великой державы России в мире», — заявил Нгуен Фу Чонг.

Он подчеркнул, что в последнее время отношения между странами позитивно развивались, в частности, поддерживался регулярный обмен делегациями на высоком и высшем уровне, что является прочной основой для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества.

Нгуен Фу Чонг считает необходимым и далее продолжить обмен делегациями стран в рамках «групп дружбы» в парламентах стран.

«Вьетнам всегда поддерживает и активно будет принимать участие во всех международных форумах, проводимых в РФ», — также заверил он.

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