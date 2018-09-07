Россия, Иран и Турция будут бороться с ИГ* до конца

Тегеран, , 17:26 — REGNUM Российская Федерация, Исламская Республика Иран и Турция продолжат взаимодействие для окончательного уничтожения террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сказано в итоговой декларации саммита по Сирии, который прошел сегодня, 7 сентября, в Тегеране.

В декларации сказано, что президенты России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили свою приверженность на решимость продолжить взаимодействие для окончательного уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других лиц, групп и формирований, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В процессе борьбы с терроризмом важно различать собственно террористические группировки и отряды вооруженной оппозиции, которые либо примкнули к режиму прекращения огня, либо нет. Также важно предотвращать гибель мирного населения.