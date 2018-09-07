«Зажравшиеся москвичи»: в Twitter запустили новый флешмоб

Москва, , 17:22 — REGNUM Разница в размере заработных плат в частности и уровне жизни в целом между Москвой и многими другими регионами России стала поводом для очередного массового обсуждения в сети. В Twitter набирает популярность флешмоб под названием «жирующие москвичи».

Поводом для начала флешмоба стало анонимное сообщение жителя из Екатеринбурга, который отметил, что в российских регионах людям приходится в прямом смысле слова выживать, в то время как москвичей «каждый день осыпают станциями метро и зарядьями». Первые сообщения на эту тему появились 5 сентября, однако тема оказалась настолько животрепещущей, что пользователи активно продолжают писать твиты.

Одним из самых популярных записей стал твит пользователя «Лось». Запись набрала более 1,3 тысяч «лайков».

https://twitter.com/poooovar/status/1037291349505191936

Владельцы микроблогов шутят на тему заработка, который в Москве в разы выше, чем в других регионах России.

https://twitter.com/vietcafe/status/1037271128824315904

https://twitter.com/DmitriySamanev/status/1038061222858510336

https://twitter.com/gans_genscher/status/1037304963490308096

В то же время ряд пользователей сравнивает Москву с «пентхаусом над той самой коммуналкой». По мнению «Офисного планктона», такая конструкция может оказаться недолговечной.

https://twitter.com/5plankton/status/1037562366093926400

Часто комментаторы делают отсылки и к недавнему выступлению в Москве американского бизнес-тренера Тони Роббинса. К слову, ранее это обучающее выступление тоже спровоцировало волну ироничных постов в соцсетях, где пользователи сравнили наставления Роббинса с цитатами из пабликов «Вконтакте».

https://twitter.com/GoshaDich/status/1037306588061683712

Другие пользователи отметили, что за несколько дней флешмоб превратился из акции, целью которой было привлечь внимание к проблемам регионов, в обыкновенные шутки про москвичей.

https://twitter.com/marichouette/status/1037591913933807616

Дискуссия на тему разницы между уровнем жизни и заработной платы в российской столице и регионами вышла за пределы Twitter. Теперь этот вопрос активно обсуждают и на других площадках. Например, пользователи Pikabu.ru Vseslogno отмечает, что под «жирующей» Москвой чаще всего имеют в виду «не самих обычных жителей, а представителей крупного бизнеса, выкачивающих большую часть денег из регионов».

«Конечно, ситуация намного сложнее и многослойнее, но в целом, по-моему, как-то так. Так что пользователь из Екатеринбурга сильно промахнулся, чем и вызвал такую стёбную реакцию», — делится размышлениями Vseslogno.

Отметим, что социальные и политические темы систематическими становятся поводами для широких обсуждений и флешмобов в социальных сетях. В августе, как передавало ИА REGNUM, в сети стал популярен флешмоб #ДавайНеСкажемМаме, где пользователи делятся историями о том, как стали жертвами педофилии. Его запустил поисковый отряд «Лиза Алерт». Флешмоб был запущен, чтобы обратить внимание на проблему безопасности детей и их общения с незнакомцами.

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