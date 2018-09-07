Дело «Стати против Казахстана» переместится из Лондона в Вашингтон

Астана, , 17:31 — REGNUM Слушания по делу о мошенничестве молдавского бизнесмена Анатолия Стати пройдут в Вашингтоне, сообщает 7 сентября издание InformBuro со ссылкой на министра юстиции республики Марата Бекетаева.

Министр добавил, что суд Лондона прекратил дело Стати против Казахстана в принудительном порядке. Ранее судья запретил бизнесмену прекращать суд, который он сам инициировал.

Согласно законам Великобритании, истец имеет право прекратить слушания. Данного решения Стати добился через обращение в апелляционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Высокий суд Лондона отказал Анатолию Стати и его сыну в закрытии дела против Казахстана. Суд посчитал, что причиной подачи уведомления о прекращении дела является нежелание бизнесмена столкнуться с решением суда, которое может быть вынесено в пользу Казахстана.

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