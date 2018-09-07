Ставропольский сельсовет оказался под угрозой банкротства

Ставрополь, , 17:18 — REGNUM Пригородный сельсовет Предгорного района Ставропольского края оказался под угрозой банкротства. О возможности введения в селе внешнего финансового управления с 10 сентября сообщил портал NewsTracker.

По информации издания, на введении внешней финансовой администрации настаивает ООО «Либерти Эксперт», владелец долга муниципалитета за ремонт дорог: ранее глава сельсовета (к этому времени — бывшая) отказалась оплатить работы по, по ее мнению, завышенной смете. Речь идет о долге в 20 млн рублей.

«Временная финансовая администрация в Пригородном сельсовете может быть введена не ранее 10 сентября 2018 года», — цитирует издание министра финансов Ларису Калиниченко.

Однако исполняющий обязанности главы муниципалитета считает, что банкротства можно избежать — путем выплаты подрядчику трех миллионов рублей, муниципальной части софинансирования. Правда, решение о начале выплат должен принять совет депутатов, и оно пока не принято. Что касается всего долга, то, по мнению чиновника, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.

Отметим, что в 2014 году в похожей ситуации оказался город Ростов Ярославской области, и тоже из-за долгов за реконструкцию дорог.