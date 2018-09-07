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Визит Нгуен Фу Чонга активизирует отношения между РФ и Вьетнамом

Политика

Отношения развиваются, что показывает рост товарооборота между странами

Визит Нгуен Фу Чонга активизирует отношения между РФ и Вьетнамом
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Встреча Вячеслава Володина и Нгуен Фу Чонга

Москва, 7 сентября 2018, 17:13 — REGNUM  Визит в Россию генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга активизирует отношения между странами в парламентском измерении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с Нгуен Фу Чонгом.

«Ваш сегодняшний приезд и возможность обсуждать вопросы, безусловно, активизирует наши отношения в рамках парламентского измерения и однозначно придаст им импульс», — сказал Володин.

Накануне прошла встреча Нгуен Фу Чонга с президентом РФ Владимиром Путиным, было подписано большое количество соглашений, принято решение по углублению двусторонних отношений.

В этой связи Володин подчеркнул, что важнейшей задачей парламентов стран является законодательное обеспечение принятых решений.

«Наши отношения развиваются, растет товарооборот, он за прошлый год стал намного больше, и это, конечно, обнадеживает и говорит о том, что отношения строятся на принципах взаимного уважения, доверия», — подчеркнул также спикер Госдумы.

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Отношения России и Вьетнама
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