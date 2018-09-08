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«Популизм становится респектабельной классикой»

Политика

Читайте доклад ЭИСИ «Игра в классики. Современный технологический популизм»

«Популизм становится респектабельной классикой»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Популизм

Москва, 8 сентября 2018, 00:00 — REGNUM  Можно ли утверждать, что популизм победил, так как самые различные партии, эксперты, журналисты восприняли его язык, его повестку дня? Это все равно, что утверждать, что коммунизм победил в форме лейборизма и идеологии «третьего пути».

Скорее, системная политика, политический класс ассимилирует популизм (Дональд Трамп — миллиардер, десятилетия участвующий в политике. Марин Ле Пен получила партийное лидерство по наследству. Эммануэль Макрон окончил Национальную школу администрирования, своеобразный РАНХиГС для французских президентов, работал у Ротшильдов и в прошлом кабинете министров).

Специалисты Экспертного института социальных исследований в своем стратегическом докладе «Игра в классики. Современный технологический популизм» называют это явление «заимствованием», и доказывают: популизм становится респектабельной классикой, политическим smart casual.

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