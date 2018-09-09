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Довыборы в органы местного самоуправления проходят в Чувашии

Политика

Открыто 86 избирательных участков

Довыборы в органы местного самоуправления проходят в Чувашии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Чувашия

Чебоксары, 9 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  В Чувашии сегодня, 9 сентября, проходят довыборы в органы местного самоуправления. В единый день голосования усилены меры безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На территории открыто 86 избирательных участков в 76 населенных пунктах. Всего будет замещено 82 вакантных депутатских мандата, из них 14 депутатских мандатов городских и районных собраний депутатов, 68 — собраний депутатов сельских поселений.

В выборах участвуют 352 зарегистрированных кандидата. Большинство из них (259 кандидатов) представляют политические партии. Остальные 93 претендента выдвинуты в порядке самовыдвижения.

За двое суток до дня голосования полицией проведены обследования избирательных участков и прилегающих к ним территорий с использованием технических средств и служебных собак. Каждый участок взят под круглосуточную охрану сотрудниками органов внутренних дел. По данным МВД по Чувашии, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 450 сотрудников полиции, работников частных охранных организаций и народных дружинников. Также привлечены силы управления Росгвардии, а для действий при осложнении обстановки содержится резерв в трёх оперативных зонах (городах Канаш, Чебоксары, Шумерля).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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