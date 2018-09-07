В Петербурге поддерживают перенос митинга с площади Ленина в Удельный парк

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Представители «Единой России» поддержали решение Смольного о переносе согласованного ранее митинга по теме пенсионной реформы с площади Ленина в Удельный парк Санкт-Петербурга. В то же время организаторы акции пока не подтвердили свою готовность провести акцию на предложенной площадке в парке. Это может привести к конфликтной ситуации.

Напомним, администрация Санкт-Петербурга перенесла место проведения митинга против пенсионной реформы, запланированного на воскресенье, 9 сентября.

«Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами, то есть коммунальной аварией на площади Ленина. В связи с ремонтом канализации большому количеству людей опасно там находиться. Организаторам митинга предложена альтернативная площадка в Удельном парке», — сообщили ИА REGNUM в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Движение транспорта в районе площади Ленина в Петербурге из-за серьезной коммунальной аварии частично перекрыли до 16 сентября. Из-за прорыва трубы, случившегося 6 сентября, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» придется заменить дефектный участок водопроводной сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Канализация 1917 года повреждена при прорыве у Финлядского вокзала

Некоторые депутаты-единороссы и общественные активиста высказывались против акции 9 сентября и требовали перенести ее в другое место и на другой день, в связи с тем, что накануне, 8 сентября, отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда, и политический митинг после траурной даты неуместен.

Читайте также: В Петербурге требуют перенести митинг после Дня памяти жертв блокады

Теперь представители партии власти говорят, что не имеют никакого отношения к переносу, но считают выбранный вариант оптимальным в данных обстоятельствах.

«Я знаю, какие огромные потоки людей скапливаются по выходным у Финляндского вокзала. Это огромный транспортный узел. В то же время в городе есть Удельный парк, где «Единая Россия» уже проводила успешные митинги. Эта площадка подходит для массовых акций», — сообщил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев («Единая Россия»).

Организаторы митинга пока никак не отреагировали на уведомление о переносе акции. Они утверждают, что пока не получили необходимых документов от администрации города.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный запретил митинг на площади Ленина из-за коммунальной аварии