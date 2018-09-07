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В Пакистане с размахом отметили День обороны

Политика

На церемонии в честь Дня обороны в штабе сухопутных войск в Равальпинди присутствовал премьер-министр Пакистана Имран Хан

Лахор, Пакистан, 7 сентября 2018, 19:48 — REGNUM  Имран Хан, премьер-министр Пакистана, принял участие в праздновании Дня обороны в штабе сухопутных войск в Равальпинди. По всей стране прозвучали салюты, а в некоторых городах прошли военные парады. Кроме того, день был отмечен заявлениями о «необходимости демократии» и обвинениями в жестокости в адрес Индии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана принял участие в церемонии вместе с начальником штаба сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой. В своём обращении к нации Имран Хан назвал День обороны лучшим отражением национального единства. Он также воспользовался случаем, чтобы обратиться к мировому сообществу с просьбой остановить «индийскую жестокость и агрессию в оккупированном Кашмире».

В свою очередь, начальник штаба сухопутных войск подчеркнул необходимость сохранения демократии для развития страны. Он также отметил, что вооружённые силы приложат все усилия, чтобы сохранить Пакистан в качестве «колыбели» мира. В Лахоре, столице провинции Панджаб, «гвоздем программы» стал марш военного оркестра на верблюдах в составе подразделения, созданного незадолго до этого.

День обороны отмечается в Пакистане ежегодно 6 сентября в память о героизме пакистанских солдат в ходе войны с Индией в 1965 году.

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