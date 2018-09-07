У Порошенко есть шанс выйти во второй тур — эксперт

Киев, , 16:48 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко имеет шансы выйти во второй тур президентских выборов. Об этом 7 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев.

«Учитывая последние социологические рейтинги и замеры, президент Порошенко занимал пятое-шестое места. Я говорил, что у действующего президента есть шансы попасть во второй тур. Тем более, что у него есть выгодное позиционирование. Он позиционируется как государственник. Армия, вера, язык — это фактически триада создания государства, на которой формировались государства, начиная с 18-го по середину 20-го столетия. Безусловно, мы опаздываем», — сказал Карасев.

Он сообщил, что администрация президента поляризует общество на партию патриотов и «партию Москвы».

«Во-вторых, его медийная и концептуальная повестки дня нацелены на поляризацию, потому что с одной стороны есть государственники, партия патриотов, партия Украины, а есть партия Москвы, условно говоря, или партия реванша. Эта поляризация на партию Украины, которую условно де-факто возглавляет президент и партию реванша, дает ему достаточно выгодное позиционирование, социальные и электоральные возможности. Это позволит набирать голоса, мобилизовывать свой электорат на такой милитарно-секьюритарной повестке. Это — война, враги, отпор Москве, безопасность, укрепление армии, национальной безопасности и обороны. Это экзистенциональные и концептуальные вещи, которые могут иметь много приверженцев, несмотря на и даже вопреки экономической ситуации — ухудшения жизни и т. п.», — добавил Карасев.

По его словам, во втором туре президентских выборов лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко будет противостоять или Порошенко, или экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

«У него есть хорошие шансы попасть во второй тур, хотя конкуренция с Гриценко за выход во второй тур только начинается и скоро будет в разгаре. Безусловно, во второй тур выходит Тимошенко. С ней будет бороться за президентский пост или Гриценко, или Порошенко. Гриценко и Порошенко приблизительно на одинаковых позициях», — полагает Карасев.

Он считает, что Порошенко воспользуется гибридной войной для победы на выборах.

«Нужно еще обратить внимание на одну вещь, которая дает преимущество Порошенко. Эти выборы будут проходить в условиях гибридной войны. В 2014 году еще не было гибридной войны. Тогда был военный конфликт. Чем отличается гибридная война от настоящей войны и мира… Война — это правовое состояние, правовой регламент. Вообще, когда война, выборы не проводятся. А гибридная война размывает право, потому что гибридная война — противоречивая серая зона между правом и насилием. Четких правовых критериев нет», — пояснил политолог.

Карасев отметил, что гибридная война создает преимущества для политиков, «у которых есть административный, финансовый, медийный ресурс».

«В условиях гибридной войны всегда можно обвинить, что вы критикуете не власть, а критикуете государство, что вы против государства, что вы не оппозиция, вы — реванш, что есть медиа патриотические, а есть непатриотические медиа… Гибридная война — это прекрасная почва для фальсификаций, обвинений, медийных атак и прочего. Кстати, это вызов для общества, потому что проблема не в том, кто выиграет, а проблема, как он выиграет эти выборы», — подытожил Карасев.

Как сообщалось, по состоянию на сентябрь лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на предстоящих выборах главы государства, в частности, её готовы поддержать 17,8% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, опубликованные 4 сентября.

«Среди кандидатов на президентский пост в последнее время существенно вырос рейтинг Юлии Тимошенко среди респондентов, которые намерены участвовать в выборах — с 13,3% в мае до 17,8% в августе», — говорится в пресс-релизе.

Вторым идет экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко с 8,4%, третьим — Петр Порошенко с 7,9%. Далее следуют лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович (6,7%), сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (6,4%), украинский шоумен Владимир Зеленский (6,1%).

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины. В нем приняли участие 2019 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет не более 2,3%.