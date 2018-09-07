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Индийские военные готовы «протянуть руку дружбы» Пакистану

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават прокомментировал рукопожатие индийского спортсмена Нираза Чопры и его пакистанского соперника на Азиатских играх: «Индия поступит также, как Нираз Чопра, если Пакистан прекратит поддерживать терроризм»

Индийские военные готовы «протянуть руку дружбы» Пакистану
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Рука помощи

Нью-Дели, 7 сентября 2018, 19:42 — REGNUM  Индийские вооружённые силы готовы «протянуть руку дружбы» Пакистану, как это сделал индийский спортсмен на Азиатских играх, если Пакистан прекратит поддержку терроризма, — такое мнение выразил начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават. По сообщению индийского новостного агентства Hindustan Live, начальник штаба сухопутных войск Индии прокомментировал спортивное поведение индийского копьеметателя Нираза Чопры, пожавшего руку пакистанского соперника, завоевавшего бронзу.

Говоря о ситуации в штате Джамму и Кашмир, генерал Рават отметил снижение радикализации молодёжи, которая менее активно вступает в ряды террористических групп. Начальник штаба сухопутных войск Индии отметил эффективность контртеррористических мер в штате и заверил, что терроризм в Кашмире может быть побеждён окончательно.

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