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В Индии прошли переговоры с США в формате 2+2

Политика

В ходе первой в истории встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии обсуждались вопросы стратегического взаимодействия, дефицита торгового баланса, антииранских и антироссийских санкций

В Индии прошли переговоры с США в формате 2+2
Иллюстрация: Mea.gov.in
Майк Помпео и Сушма Сварадж

Нью-Дели, 7 сентября 2018, 19:57 — REGNUM  В Нью-Дели прошла первая в истории встреча министров иностранных дел и обороны США и Индии. В ходе переговоров обсуждались проблемы стратегического партнерства, дефицита торгового баланса, а также соблюдения Индией антироссийских и антииранских санкций. Встреча завершилась подписанием исторического военного соглашения.

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, США на переговорах представляли госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис, в то время как Индию представляли министр иностранных дел Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситхараман. Стороны договорились совместно развивать инфраструктуру в Индо-Тихоокеанском регионе, а также подписали Соглашение о коммуникациях, совместимости и безопасности, которое позволит США поставлять в Индию «чувствительные виды вооружения». Несмотря на готовность США полностью заменить российское вооружение на индийском рынке американским и «сократить зависимость» Индии от иранских энергоресурсов, индийская сторона дала понять, что по стратегическим и экономическим причинам не собирается отказываться от партнёрства с этими странами. Таким образом, Индия подтвердила готовность купить российский комплекс ПВО С-400 и разрешить поставки иранской нефти, несмотря на санкции США. Несмотря на жёсткую позицию, Индия обещала в ближайшие два года ликвидировать дефицит торгового баланса с США.

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