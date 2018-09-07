ЦИК Чувашии отказал коммунистам в пенсионном референдуме

Чебоксары, , 16:43 — REGNUM ЦИК Чувашии отказал коммунистам в регистрации региональной подгруппы по проведению референдума по пенсионной реформе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление ведомства. Коммунистам отказано, так как предложенный ими на голосование вопрос «аналогичен по смыслу формулировке», вынесенный ранее зарегистрированной подгруппой из бюджетников. Постановление будет обжаловано.

Ходатайство о регистрации ещё одной региональной подгруппы по проведению референдума, посвящённого пенсионной реформе, поступило в ЦИК Чувашии 30 августа. В её состав вошли 119 участников — членов и сторонников чувашского отделения КПРФ. Избирком отказал в регистрации, ссылаясь на то, что предложенный вопрос «аналогичен по смыслу формулировке вопроса референдума, предложенного иной зарегистрированной ЦИК Чувашии региональной подгруппой». Вопрос звучал так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Напомним, 20 августа в республике уже зарегистрирована подгруппа, предложенный ею на референдум вопрос звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» Наблюдатели отмечали, что этому предшествовал экстренный сбор более 100 бюджетников, инициированный региональными властями.

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В чувашском отделении КПРФ отмечают, что планируют обжаловать данное постановление.