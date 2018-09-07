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У стен Верховной рады митингующие требовали квот для женщин в парламенте

Политика

За событием наблюдали представители ОБСЕ

Киев, 7 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  В Киеве здания Верховной рады состоялся митинг, организованный Общественным советом по гендерным вопросам, сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на официальной странице миссии в социальной сети Facebook.

В митинге участвовали около ста человек, их главным требованием было введение 50% квоты для равного представительства женщин в парламенте.

Митинг проводился в поддержку законов, принимавшихся Верховной радой в тот день.

Напомним, 6 сентября Верховная рада уравняла права мужчин и женщин в украинской армии, оставив для женщин только льготы, связанные с беременностью и материнством.

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Борьба за гендерное равенство в Европе
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