Президент Шри-Ланки рассказал о борьбе правительства против коррупции

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:18 — REGNUM 5 сентября президент Шри — Ланки Майтрипала Сирисена в ходе своего выступления на приеме в здании парламента рассказал о мерах предпринятых правительством по искоренению мошенничества, коррупции и халатности в государственном аппарате. Некоторые успехи связаны с тем, что комиссии по расследованию обвинений во взяточничестве и коррупции значительно расширили полномочия и выделили ее отдельный независимый государственный орган. Также положительную роль сыграло принятие поправок к закону о расследовании обвинений во взяточничестве и коррупции.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Ланка Пейдж», президент Майтрипала Сирисена высоко отозвался об учреждении комиссии по аудиту, что будет способствовать установлению качественно функционирующей системы проверки государственного аппарата.

Глава государства сделал акцент на важности реализации рекомендаций, которые направляются правительству со стороны специальной президентской комиссии по противодействию коррупции.