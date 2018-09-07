Индийский флот и авиация прибыли в Шри-Ланку для совместных учений

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:22 — REGNUM 6 сентября на территорию Шри-Ланки прибыли подразделения военно-морского флота и авиации Индии. Войска примут участие в совместных учениях СЛИНЕКС-2018, которые пройдут вблизи города Тринкомали с 7 по 13 сентября.

Ранее учения подобного рода проходили один раз в два года. По сообщению новостного агентства Шри Ланки «Ланка Пейдж», начиная со СЛИНЕКС-2018, они станут ежегодными, что служит подтверждением стремления сторон двигаться в сторону дальнейшего укрепления сотрудничества в оборонной сфере.

СЛИНЕКС-2017, в которых приняли участие лишь два военных судна, прошли в сентябре прошлого года в Висакхапатнаме. С тех пор масштаб мероприятий значительно расширился. В этом году для участия в учениях индийская сторона предоставит три военных корабля, три самолета морского патрулирования, а также один вертолет. К тому же впервые будет задействован персонал военно-воздушных сил Шри Ланки.

Учения пройдут в два этапа: фаза маневров в порту и фаза морского маневрирования. В течение шести дней состоятся объединенные тренинги персонала, лекции, тактические полеты воздушных судов морского патрулирования, мероприятия по обнаружению и спасательные операции.