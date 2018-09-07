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В одном из районов афганской провинции Кабул началась военная операция

Политика

Афганская армия приступила к военной операции против антиправительственных сил в районе Кхаки Джабба провинции Кабул

Кабул, 7 сентября 2018, 20:27 — REGNUM  6 сентября в районе Кхаки Джабба провинции Кабул началась военная операция армии Афганистана, направленная против антиправительственных сил, и в особенности против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», с момента начала операции были уничтожены один автомобиль и один мотоцикл талибов. Также в ходе боевых действий была обнаружена и обезврежена мина.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок пока никак не прокомментировали начало военной операции в провинции Кабул.

Необходимо отметить, в последнее время антиправительственные силы приступили к более активным действиям в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион.

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