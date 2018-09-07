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Мэр Пекина Чэнь Цзинин посетит Токио

Политика

Мэр Пекина Чэнь Цзинин посетит Токио в конце сентября. Это станет символом улучшения отношений между двумя странами

Мэр Пекина Чэнь Цзинин посетит Токио
Иллюстрация: Futureatlas.com
Флаги Японии и Китая

Токио, 7 сентября 2018, 20:40 — REGNUM  Мэр Пекина Чэнь Цзинин посетит столицу Японии в конце сентября и встретится с губернатором Токио Юрико Коикэ. Ожидается, что в ходе переговоров будет подтверждено сотрудничество во время Летних Олимпийских игр 2020 в Токио и Зимних игр 2022 в Пекине. Об этом сообщает японская газета «Майнити Симбун». В этом году Япония и КНР празднуют 40-летнюю годовщину подписания договора о мире и дружбе между двумя странами. В честь этого проводятся различные мероприятия. Планируется обмен визитами глав государств. Отношения между Японией и КНР последние несколько лет отягощает спор вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, часть которых Япония выкупила в 2012 году. Однако сегодня в отношениях наметилось потепление, с тех пор как у обеих сторон появились точки соприкосновения в экономической и политической сферах.

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