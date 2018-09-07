Псковское «Яблоко»: Ждём возбуждения уголовного дела против Собянина

Псков, , 16:29 — REGNUM Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного парламента Лев Шлосберг прокомментировал уголовное дело по факту распространения листовки Псковского «Яблока» с призывом избирателям использовать своё право голосования недействительными бюллетенями.

«Псковская область с подачи избирательной комиссии области вышла из правового поля России. Во всяком случае за то, что в Москве публично говорит Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело. Цитата из Собянина: «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех и это тоже будет поступок». Ждём возбуждения уголовного дела против Собянина», — заявил Шлосберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Псковской области признала законным решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования свободному осуществлению жителями Псковской области своих избирательных прав на выборах главы региона. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ после того, как 5 сентября в одном из домов Пскова было обнаружено 7 тыс. листовок псковского «Яблока» с призывом «проставления в них значков напротив всех кандидатов».

Напомним, в единый день голосования 9 сентября в Псковской области пройдут выборы губернатора, в которых участвуют пять кандидатов: Михаил Ведерников («Единая Россия»), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), Антон Минаков (ЛДПР), Аркадий Мурылев (КПРФ) и Игорь Романов («Партия роста»).

За пост мэра Москвы также борются пять человек: Михаил Балакин («Союз горожан»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

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