Путин, Рухани и Эрдоган выступили за созыв конференции по беженцам из Сирии

Тегеран, , 16:27 — REGNUM Лидеры Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган — договорились о рассмотрении возможности созыва международной конференции по проблеме сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Такое решение было принято по итогам саммита по Сирии в Тегеране.

В тексте итоговой декларации саммита сказано, что сторонам необходимо создать условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в их первоначальные места проживания в Сирийской Арабской Республике.

С этой целью лидеры России, Ирана и Турции подчеркнули необходимость координации между всеми соответствующими сторонами. Также в координации должно участвовать Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев.

Путин, Рухани и Эрдоган согласились рассмотреть идею широкой международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам.