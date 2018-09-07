Президент РФ Владимир Путин может посетить Японию в 2019 году

Токио, , 21:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин может посетить Японию в июне 2019 года. Это будет первый визит президента с декабря 2016 года, сообщает японское новостное агенство «Джиджи» со ссылкой на заявление Юрия Ушакова, помощника президента Российской Федерации по международным делам.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин уже 10 сентября встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума и в ходе личной встречи обсудят двусторонние вопросы. Как информирует «Джиджи», в ходе встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить скорейшее заключение мирного договора, решив «проблему принадлежности северных территорий» (так в Японии называют южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). В этом контексте также будет обсуждаться совместная экономическая деятельность на этих островах в рамках «Плана сотрудничества из 8 пунктов», предложенного Абэ годом ранее.