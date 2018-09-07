Президент Танзании Джон Магуфули требует прекратить территориальные споры

Додома, , 21:13 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что если главы районов в области Мара не положат конец земельным спорам, и споры о территориальных границах продолжатся, то он не видит причин оставлять их на этих должностях.

По информации новостного издания Mtanzania, Президент Танзании выступил с докладом во время открытия 135-км перекрестка магистралей в районе Бутиама области Мара. В нем Магуфули выразил требование прекратить территориальные распри между главами районов, поскольку тем самым они только позорят свою область.

Претензии были высказаны и областным властям, поскольку они вполне могут решить эту проблему самостоятельно.