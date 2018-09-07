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Два человека погибли в бою между армией Конго и повстанцами из Руанды

Политика

Два человека погибли в ходе боевых действий между ВСДРК (Вооружёнными силами Демократической Республики Конго) и повстанцами ДСОР (Демократическими силами освобождения Руанды) в районе Киву, на востоке ДРК (Демократической Республики Конго)

Киншаса, 7 сентября 2018, 21:34 — REGNUM  Майор ВСДРК Гуйлауме Джике (Guillaume Djike) заявил, что в результате военной конфронтации между подразделениями вооруженных сил Демократической Республики Конго и повстанцами Демократических сил освобождения Руанды двое человек было убито, еще трое были тяжело ранены. В ходе боевых действий пострадали и двое солдат. Майор добавил, что военная операция в районе продолжается. Об этом сообщает агентство RFI Kiswahili.

Повстанческая группа ДСОР была образована руандийскими беженцами в восточной части ДРК после геноцида 1994 года в Руанде. ДСОР создала свои крупные лагеря в северных и южных районах Киву. Члены группы часто обвиняются в убийствах мирных граждан.

Восточный регион ДРК в течение более 60 лет страдает от военных действий, межэтнических конфликтов, территориальных споров и нападений повстанческих группировок.

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