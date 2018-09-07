Прокуратура Южной Кореи требует срока в 20 лет для бывшего президента

Сеул, , 21:44 — REGNUM Прокуратура во время суда над бывшим президентом Южной Кореи Ли Мён Баком потребовала 20-летнего срока тюремного заключения, а также оплаты штрафа в 13 млн долларов. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, господин Ли обвиняется в получении 9 млн долларов в качестве взяток от национального разведывательного агентства и главы одной из госкорпораций. Ли Мён Бак стал уже четвёртым президентом, попавшим под суд. Эксперты полагают, что текущий уголовный процесс — это месть действующего президента Мун Чжэ Ина за смерть своего соратника — бывшего президента Но Му Хёна. Когда Ли Мён Бак руководил страной, его предшественник, господин Но, был арестован по схожему обвинению и впоследствии покончил с собой.