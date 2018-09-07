НАТО усиливает военную активность у границ России: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 (время московское).

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/617.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Россия на грани столкновения в Сирии: Радио REGNUM