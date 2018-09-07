НАТО усиливает военную активность у границ России: Радио REGNUM

Москва, 7 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- Авиаполигон НАТО открыт рядом с Калининградской областью;
- Украина и Турция планируют патрулировать Черное море;
- Китай запустил спутник для контроля за Мировым океаном;
- Российская валюта бьёт антирекорды;
- В Крыму устраняют последствия сильного ливня.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 (время московское).
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