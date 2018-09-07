Пятница, 7 Сентября 2018 года
17:29:56 МСК

НАТО усиливает военную активность у границ России: Радио REGNUM

Политика

Информационная картина дня. Краткий обзор на 17:00

НАТО усиливает военную активность у границ России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 (время московское).

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/617.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Россия на грани столкновения в Сирии: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить