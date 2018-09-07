Москва и Ташкент подпишут документ о сотрудничестве в области миграции

Москва, , 16:03 — REGNUM Осенью 2018 года министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев планируют подписать меморандум о сотрудничестве, сообщает 7 сентября издание «Подробно.uz».

7 сентября в Москве прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

В преддверии заседания комиссии главы социальных ведомств обсудили вопросы трудовой миграции, демографической политики и исследований в социально-трудовой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2017 года Госдума ратифицировала соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

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