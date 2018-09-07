В Белгороде готовятся к выборам нового состава городского совета

Белгород, , 16:11 — REGNUM Выборы депутатов Белгородского городского совета шестого созыва состоятся в Белгороде в единый день голосования, 9 сентября. Всего места в горсовете получат 39 депутатов: 27 из них избираются по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам.

За места в горсовете будут бороться представители партий «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Патриоты России», «Коммунисты России», «Единая Россия», «Партия пенсионеров» и «Зелёные». По единому округу выдвинуты 458 кандидатов в депутаты, по одномандатным округам зарегистрированы 135 кандидатов, в том числе и самовыдвиженцы.

Прошлые выборы горсовета прошли в 2013 году. Тогда из 54 мандатов 37 получила «Единая Россия». Одновременно в Белгородской области проходило более 280 избирательных кампаний в представительные органы власти сельских поселений. Средняя явка по региону тогда составила 48%.

Как на завершающей сессии сообщил председатель горсовета пятого созыва Сергей Глаголев, за пять лет работы депутаты пятого созыва приняли 706 нормативных правовых актов, провели более пяти тысяч приемов и выполнили «почти все» наказы и поручения, данные в ходе избирательной кампании.

Напомним, 9 сентября 2018 года жителям Белгородской области также предстоит выбрать трех депутатов областной думы и около двух тысяч депутатов представительных органов самоуправления. По данным на 1 июля 2018 области, в регионе зарегистрировано 1 млн 226 тыс. 134 избирателя. На территории области будет открыт 1081 избирательный участок.