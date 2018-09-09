В Ульяновской области выберут депутатов регионального парламента

Ульяновск, , 07:52 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 9 сентября, выбирают депутатов регионального парламента. Всего изберут 36 депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В единый день голосования в области выберут более 1,4 тыс. депутатов, по итогам голосования будет сформировано 136 представительных органов государственного и муниципального управления.

Кроме того, состоятся выборы в законодательное собрание шестого созыва. Будут избраны 36 депутатов: 18 парламентариев будут избраны по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. Напомним, к выборам депутатов областного парламента изготовлено 2 016 600 избирательных бюллетеней, половина из них (1 008 300) — для голосования по областному избирательному округу и столько же по одномандатным округам.

Напомним, на 1 июля 2018 года в регистр избирателей по Ульяновской области включено 1 007 316 избирателей. Это на 0,66% (или на 6650 человек) меньше, чем было по состоянию на 1 января 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах будут работать более 2 тыс. гражданских наблюдателей. Из них значительное количество составлят студенты юридических специальностей вузов

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