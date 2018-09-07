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Смольный запретил митинг на площади Ленина из-за коммунальной аварии

Политика

Организаторам акции предложили провести ее в Удельном парке

Смольный запретил митинг на площади Ленина из-за коммунальной аварии
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Смольного

Санкт-Петербург, 7 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга отозвали свое согласие на проведение митинга по вопросу пенсионной реформы, который был запланирован на 9 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала. Причиной такого решения стала коммунальная авария, произошедшая на площади 6 сентября.

Как сообщили в пятницу, 7 сентября, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, «ранее согласованное публичное мероприятие по теме пенсионной реформы <…> не может быть проведено из-за проведения экстренных работ по устранению последствий масштабной аварии на водопроводной сети».

Организаторов акции, среди которых петербургские соратники Алексея Навального, уведомили об этом вечером 6 сентября и предложили им перенести запланированное мероприятие в Удельный парк.

«Нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», — подчеркивают в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, утром в четверг на проезжей части площади Ленина произошел прорыв водопроводной магистрали диаметром 500 мм. Это вызвало затопление части площади и перенос остановок общественного транспорта.

Как уточнили в Водоканале, в зону размыва попал участок канализационной сети диаметром 1000 мм (1917 года прокладки). От регулярного водоснабжения и канализации отключены три жилых дома, а также хозяйственная постройка и детский сад. Их снабжают водой по временной схеме. Движение транспорта по площади частично прекращено.

Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 16 сентября.

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