Украинского провайдера оштрафовали за трансляцию российского канала

Киев, , 15:52 — REGNUM Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины оштрафовал за ретрансляцию запрещенного в стране российского телеканала провайдера из Луганской области. Об этом написал в своем Facebook член комитета Сергей Костинский.

«Провайдер из Луганской области получил штраф в размере 11,5 тыс. гривен (порядка $400) за ретрансляцию российского телеканала», — говорится в сообщении.

Также Костинский отметил, что в настоящее время провайдер устранил зафиксированные нарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко от 15 мая 2017 года украинские провайдеры приступили к блокировкам ресурсов МИА «Россия Сегодня» и агентства РИА Новости Украина.

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