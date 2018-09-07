Замгенсека ООН пожелала Екатеринбургу удачи в борьбе за ЭКСПО-2025

Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 сентября провел рабочую встречу с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по глобальным коммуникациям Алисон Смейл. Глава региона обсудил с высокой гостьей планы по развитию столицы Среднего Урала, Свердловской области и перспективы, которые откроются перед регионом в случае победы российской заявки на проведение в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Внимание госпожи Смейл к региону обусловлено профессиональным интересом в контексте осуществляемой странами глобальной повестки устойчивого развития ООН и проведением заявочной кампании. Она прибыла в Екатеринбург в рамках визита в Россию вместе с супругом, композитором Сергеем Дрезниным, чей спектакль «Екатерина Великая» уже много лет идет на сцене свердловского театра музыкальной комедии. Алисон Смейл более сорока лет занималась журналистской деятельностью: работала корреспондентом, редактором и руководителем СМИ.

Рассказывая о стратегии развития региона, Евгений Куйвашев особо подчеркнул задачи повышения качества жизни людей, улучшения экологии, формирования комфортной городской среды.

«Мы хотим сделать Екатеринбург самым современным, умным городом. И считаем выставку на ЭКСПО уникальной возможностью для более эффективного претворения наших планов в жизнь. В качестве наследия регион получит образовательный, научно-исследовательский, культурный, спортивный кластеры, станет лабораторией передовых технологий. И это будет с благодарностью воспринято многими поколениями уральцев», — сказал глава региона.

Кроме этого, Евгений Куйвашев напомнил о многолетней истории совместной плодотворной работы Свердловской области с организациями ООН: Международной организацией труда, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию — ЮНИДО, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и другими отделениями. Примечательно, что комиссия ЮНЕСКО еще в 2008 году включила Екатеринбург в топ российских городов по параметру «комфортность проживания».

Евгений Куйвашев также предложил госпоже Смейл провести в Екатеринбурге очередную конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД или иные мероприятия.

Алисон Смейл поблагодарила губернатора за теплый приём.

«Сложно переоценить, насколько этот визит важен для меня. Екатеринбург тесно связан с моей семьей. Кроме того, Екатеринбург имеет очень хорошие международные связи и заинтересован в них. Я сегодня встречалась со студентами. Была очень впечатлена их знаниями, глобальным развитием, их интересом международными делами. И этот дух надо поддерживать, усиливать и развивать», — заявила Алисон Смейл.

Она пожелала Екатеринбургу удачи с заявкой на проведение международной выставки ЭКСПО в 2025 году.

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