В Рязани начались выборы депутатов гордумы

Рязань, , 08:05 — REGNUM Жители Рязани 9 сентября выберут депутатов Рязанской городской думы. Избирательные участки открылись в районах города в 08:00, передает корреспондент ИА REGNUM.

Избирком внес в бюллетени списки семи партий, участвующих в голосовании по единому избирательному округу. Это «Справедливая Россия», «Единая Россия», партия «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Родина» и «Яблоко».

Всего жителям города предстоит выбрать 40 депутатов гордумы. Половина из них пройдут в городской парламент по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

9 сентября в регионе также пройдут довыборы в Рязанскую областную думу в одномандатном округе №10. На месте претендуют четыре кандидата. Это представители КПРФ, «Единой России», ЛДПР и самовыдвиженец. Кроме того, в области состоятся выборы органов местного самоуправления в 18 районах и двух городских округах. На 306 участках в регионе будет вестись видеонаблюдение, на 100 — будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего КОИБами оснащено 10% участков.