В Тамбовской области начались довыборы в облдуму

Тамбов, , 08:10 — REGNUM В Тамбовской области в 8:00 9 сентября стартовали дополнительные выборы депутата Тамбовской областной думы по Сосновскому одномандатному округу №15, который охватывает Сосновский район и часть Моршанского района области. Жители будут выбирать своего представителя из пяти кандидатов.

Всего в списке избирателей в округе включено 29 тыс. человек. Им предстоит выбрать из пяти кандидатов. Это Елена Кулакова, которая представляет партию «Родина», Андрей Харламов («Справедливая Россия»), Артем Александров (КПРФ), Игорь Долгов (ЛДПР) и Константин Черкасов («Единая Россия»). Голосование завершится в 20:00.

ИА REGNUM отмечает, что также 9 сентября проходят дополнительные выборы депутата Тамбовской городской думы по одномандатному округу №5. На место претендуют четыре кандидата: Михаил Семин («Справедливая Россия»), Альберт Дорожкин («Единая Россия»), Сергей Бучнев (КПРФ) и Серей Шумилин (ЛДПР). Кроме того, в районах области начались выборы органов местного самоуправления.