Убийцы должны быть наказаны, награбленное – возвращено: Пашинян

Ереван, , 15:36 — REGNUM Все убийцы должны быть привлечены к ответственности. Об этом в сегодня, 7 сентября, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Все убийцы должны быть привлечены к ответственности, а награбленное — возвращено народу до последней лумы (копейки — ИА REGNUM ). Другого пути просто нет», — написал премьер-министр.

Примечательно, что комментарий Пашиняна появился непосредственно после того, как стало известно, что Россия на своей территории отменила розыск экс-министра обороны Армении Микаэла Арутюняна. Обозреватели также обращают внимание на то обстоятельство, что все эти события происходят непосредственно перед встречей Никола Пашиняна и Владимира Путина в Москве 7 сентября.

Напомним, что 3 июля генерал-лейтенанту Микаэлу Арутюняну по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда погибли 10 человек, было предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя. В качестве меры пресечения был избран арест, он был объявлен в международный розыск.